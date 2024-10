Startup e PMI: chi vince la maratona? (Di martedì 8 ottobre 2024) Paolo Licata ci parla di Startup e PMI, esplorando le differenze in termini di crescita, innovazione e rischi sul lungo periodo. Peter Drucker diceva: “La cultura mangia la strategia a colazione”. Le Startup e PMI (Piccole Medie Imprese) non innovative rappresentano due realtà imprenditoriali molto diverse, sia per approccio all’innovazione che per modalità di crescita Startup e PMI: chi vince la maratona? L'Identità. Lidentita.it - Startup e PMI: chi vince la maratona? Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Paolo Licata ci parla die PMI, esplorando le differenze in termini di crescita, innovazione e rischi sul lungo periodo. Peter Drucker diceva: “La cultura mangia la strategia a colazione”. Lee PMI (Piccole Medie Imprese) non innovative rappresentano due realtà imprenditoriali molto diverse, sia per approccio all’innovazione che per modalità di crescitae PMI: chila? L'Identità.

Startup : Fast Aerospace vince Digithon2024 - Fast Aerospace si aggiudica il primo premio di 10mila […]. Secondo posto per Leaf e terza posizione per BrailleFly E' la startup lombarda Fast Aerospace, che progetta e realizza HyperDart, il nuovo ponte per lo spazio italiano, ad aggiudicarsi Digithon2024, la prima maratona digitale italiana, ... (Sbircialanotizia.it)