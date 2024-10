Isaechia.it - Speciale Amici Verissimo, ecco quando verrà registrato e quando andrà in onda la prima puntata

(Di martedì 8 ottobre 2024) Come annunciato da Piersilvio Berlusconi nel corso della conferenza stampa di presentazione dei palinsesti Mediaset, questa nuova stagione televisiva offrirà ai suoi fedeli telespettatori inserata tre puntate speciali dedicate ad, il talent show più amato e seguito da ormai oltre 20 anni. Le puntate, dal titolo, saranno condotte da Silvia Toffanin, già padrona di casa da diversi anni del salotto televisivo inogni weekend. Stando agli ultimi rumor, per ladobbiamo aspettare il prossimo 23 Novembre, la registrazione è invece prevista per il 21 ottobre.ripercorrerà le gesta dei suoi ex allievi più amati. Giovani artisti che hanno reso ancora più importante il programma di Maria De Filippi.