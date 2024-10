Sicurezza digitale tra i giovani. Uno su 4 non ha competenze (Di martedì 8 ottobre 2024) Nel 2023, in base ai dati elaborati da Istat per l’indicatore europeo Desi, la quasi totalità dei giovani di 11-15 anni (96,1%) e 16-24 anni (98,1%) usa internet. Quota che resta elevata anche tra i 6 e i 10 anni (86%), sopra la media della popolazione. Sono dati che ormai non dovrebbero sorprendere nessuno. Ma è importante sottolineare che l’uso quotidiano della rete, di per sé, non è garanzia di competenze digitali adeguate. Nonostante le nuove generazioni siano cresciute (e stiano ancora crescendo) in stretto contatto con il mondo digitale, il 27,5% dei giovani tra i 16 e i 24 anni non ha competenze in termini di Sicurezza in rete. Questa mancanza, che è direttamente collegata al livello di istruzione e alle condizioni socioeconomiche delle persone, apre la porta a una serie di rischi. Quotidiano.net - Sicurezza digitale tra i giovani. Uno su 4 non ha competenze Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 8 ottobre 2024) Nel 2023, in base ai dati elaborati da Istat per l’indicatore europeo Desi, la quasi totalità deidi 11-15 anni (96,1%) e 16-24 anni (98,1%) usa internet. Quota che resta elevata anche tra i 6 e i 10 anni (86%), sopra la media della popolazione. Sono dati che ormai non dovrebbero sorprendere nessuno. Ma è importante sottolineare che l’uso quotidiano della rete, di per sé, non è garanzia didigitali adeguate. Nonostante le nuove generazioni siano cresciute (e stiano ancora crescendo) in stretto contatto con il mondo, il 27,5% deitra i 16 e i 24 anni non hain termini diin rete. Questa mancanza, che è direttamente collegata al livello di istruzione e alle condizioni socioeconomiche delle persone, apre la porta a una serie di rischi.

