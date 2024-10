Scena horror in un bosco: ritrovato un cadavere con la testa mozzata (Di martedì 8 ottobre 2024) Un ritrovamento agghiacciante è stato fatto domenica 6 ottobre, cioè il cadavere di un uomo con la testa mozzata nei boschi di Nave, nella zona di Montecchio in provincia di Brescia. Una coppia di cacciatori, mentre era a caccia, ha fatto la raccapricciante scoperta e ha immediatamente contattato le forze dell’ordine che, giunte sul posto, hanno transennato l’area per effettuare tutti i rilievi del caso. Il mistero del cadavere ritrovato in un bosco Il cadavere è stato trasferito nell’obitorio degli Spedali Civili di Brescia, dove sarà sottoposto ad un’autopsia e a un test del DNA. Vicino al corpo non sono stati trovati documenti né altri oggetti utili alla sua identificazione, infatti la persona deceduta non ha né un nome né un cognome. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di martedì 8 ottobre 2024) Un ritrovamento agghiacciante è stato fatto domenica 6 ottobre, cioè ildi un uomo con lanei boschi di Nave, nella zona di Montecchio in provincia di Brescia. Una coppia di cacciatori, mentre era a caccia, ha fatto la raccapricciante scoperta e ha immediatamente contattato le forze dell’ordine che, giunte sul posto, hanno transennato l’area per effettuare tutti i rilievi del caso. Il mistero delin unIlè stato trasferito nell’obitorio degli Spedali Civili di Brescia, dove sarà sottoposto ad un’autopsia e a un test del DNA. Vicino al corpo non sono stati trovati documenti né altri oggetti utili alla sua identificazione, infatti la persona deceduta non ha né un nome né un cognome.

