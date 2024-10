Liberoquotidiano.it - "Sarà una giornata impegnativa": l'oroscopo di Branko, il segno che farà fatica

(Di martedì 8 ottobre 2024) ARIETE Luna splendente in Sagittario permette di portare in superficie le emozioni, sentimenti, pensieri e i ragionamenti. Aiuta a scaricare l'attenzione accumulata da Marte negativo, non pensateci troppo, ricordate piuttosto di essere sempre desiderati in amore, ma lo stress c'è, non lo si può negare. Conservatevi per una nuova battaglia. Giovedì Luna cambia fase in Capricorno, importantissima per studiare la possibilità di creare prestissimo un vero capolavoro. Intensità in amore. TORO Preoccupazioni domestiche o sentimentali prendono troppo spazio, i conflitti creati da questa Venere non sono poi così impossibili da eliminare, anzi in qualche caso porta nuovi amori o una nuova amicizia che avrà un ruolo importante nella vostra vita. Convincetevi che le stelle che incidono sulla riuscita materiale sono molto disponibili.