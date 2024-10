Roma: a Trigoria giardino pubblico intitolato a Nils Liedholm (Di martedì 8 ottobre 2024) In occasione dei 102 anni dalla nascita di Nils Liedholm, Roma Capitale ha deciso di rendere omaggio al tecnico svedese, intolandogli un giardino pubblico del quartiere di Trigoria, in via Gustavo D’Arpe. La cerimonia si è svolta alla presenza del figlio Carlo Liedholm e del nipote Paolo, con presenti Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, l’assessore allo Sport e Turismo Alessandro Onorato e la presidente del Municipio IX, Titti Di Salvo. A rappresentare la Roma, oltre al general counsel Lorenzo Vitali e a Gianluca Mancini, erano presenti anche alcuni dipendenti del club. Ospiti d’onore i tanti ex calciatori che hanno avuto l’onore di essere allenati dal “Barone”. “Presenti diversi protagonisti della Roma dello Scudetto 1982/1983, con in testa l’allenatore in seconda Luciano Tessari. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 8 ottobre 2024) In occasione dei 102 anni dalla nascita diCapitale ha deciso di rendere omaggio al tecnico svedese, intolandogli undel quartiere di, in via Gustavo D’Arpe. La cerimonia si è svolta alla presenza del figlio Carloe del nipote Paolo, con presenti Roberto Gualtieri, sindaco di, l’assessore allo Sport e Turismo Alessandro Onorato e la presidente del Municipio IX, Titti Di Salvo. A rappresentare la, oltre al general counsel Lorenzo Vitali e a Gianluca Mancini, erano presenti anche alcuni dipendenti del club. Ospiti d’onore i tanti ex calciatori che hanno avuto l’onore di essere allenati dal “Barone”. “Presenti diversi protagonisti delladello Scudetto 1982/1983, con in testa l’allenatore in seconda Luciano Tessari.

