Spazionapoli.it - Raspadori-Juve, Giuntoli tenta la beffa: i dettagli

(Di martedì 8 ottobre 2024) Si continua a parlare di mercato in casa Napoli, con la vicendantus che non è ancora chiusa,vuole il suo pallino. In casa Napoli il morale è alto, soprattutto perché la squadra, alla seconda sosta stagionale per le nazionali, è prima in classifica. I ragazzi di Conte hanno totalizzato 16 punti in sette giornate e arrivano da tre vittorie consecutive (una in Coppa Italia). Dopo lo scivolone della prima giornata infatti, sono arrivate solo vittorie e un pareggio fuori casa contro lantus. Al momento i tifosi possono ritenersi soddisfatti dei risultati della propria squadra, che non avendo coppe europee deve puntare a fare bene in patria. Al rientro dalla pausa per le nazionali ci saranno due gare alla portata contro Empoli e Lecce, che in caso di vittoria permetteranno agli azzurri di consolidare il primo posto.