Lanazione.it - Progetto Rsa a Vicofaro. Un quartiere ’diverso’. Con la nuova viabilità e due parcheggi in più

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Un altro passo in avanti molto importante per arrivare, in tempi celeri, a veder iniziare a viaggiare operai e ruspe nel mega cantiere diè stato firmato nei giorni scorsi dall’amministrazione comunale per quanto concerne le due nuove Rsa che dovranno sorgere dove, un tempo, c’era la vecchia fornace, dismessa da decenni. Un’area molto grande fra la via Nazario Sauro e via Donati che cambierà volto con la costruzione di due strutture socio-sanitarie, una accanto all’altra, per persone anziane per un totale di 160 posti complessivi ai quali aggiungere 30 posti per l’assistenza diurna. Una maxi-opera che cambierà il modo di vivere questo angolo di città, da anni alle prese con le serie problematiche che derivano dall’accoglienza dei migranti nella parrocchia del, distante non più di cento metri dall’area che sarà edificata.