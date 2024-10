Pista di ghiaccio, ascensore di Babbo Natale e ospite Orietta Berti, a Bellaria è già tempo di Natale (Di martedì 8 ottobre 2024) E' stato presentato a Bellaria Igea Marina il palinsesto natalizio 2024-2025 targato “Bim Christmas”, alla presenza di tutta la cittadinanza, degli operatori turistici e delle autorità cittadine, nel tardo pomeriggio di lunedì 7 ottobre, presso la sala convegni del Palazzo del Turismo. Sono Riminitoday.it - Pista di ghiaccio, ascensore di Babbo Natale e ospite Orietta Berti, a Bellaria è già tempo di Natale Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) E' stato presentato aIgea Marina il palinsesto natalizio 2024-2025 targato “Bim Christmas”, alla presenza di tutta la cittadinanza, degli operatori turistici e delle autorità cittadine, nel tardo pomeriggio di lunedì 7 ottobre, presso la sala convegni del Palazzo del Turismo. Sono

