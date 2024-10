Ospedale | L'affetto di Wall-e, Eva e Joe per i piccoli pazienti del reparto di pediatria: in corsia arrivano i cani bagnino (Di martedì 8 ottobre 2024) Sono arrivati in corsia per donare affetto ai piccoli pazienti ricoverati nel reparto di pediatria dell'Ospedale di Livorno. Si tratta di Wall-e, Eva e Joe, golden retriever protagonisti assoluti dell'avvio del progetto 'I cani-bagnino fanno un tuffo in corsia', realizzato dalla pediatria Livornotoday.it - Ospedale | L'affetto di Wall-e, Eva e Joe per i piccoli pazienti del reparto di pediatria: in corsia arrivano i cani bagnino Leggi tutta la notizia su Livornotoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Sono arrivati inper donareairicoverati neldidell'di Livorno. Si tratta di-e, Eva e Joe, golden retriever protagonisti assoluti dell'avvio del progetto 'Ifanno un tuffo in', realizzato dalla

Ospedale | L'affetto di Wall-e - Eva e Joe per i piccoli pazienti del reparto di pediatria : in corsia arrivano i cani bagnino - Sono arrivati in corsia per donare affetto ai piccoli pazienti ricoverati nel reparto di Pediatria dell'ospedale di Livorno. Si tratta di Wall-e, Eva e Joe, golden retriever protagonisti assoluti dell'avvio del progetto 'I cani-bagnino fanno un tuffo in corsia', realizzato dalla Pediatria... (Livornotoday.it)