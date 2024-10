Malviventi in casa di anziani e di due preti (Di martedì 8 ottobre 2024) Ladri in azione in tre Comuni della Bassa, Cividate al Piano, Canonica d’Adda e Vaprio. Nel primo Comune, derubati due anziani coniugi che erano in casa al momento della irruzione dei malfattori, nei restanti paesi i furti hanno colpito due sacerdoti nelle rispettive canoniche mentre celebravano la Messa festiva in chiesa. A Cividate i Malviventi si sono intrufolati (ore 20,30) nell’abitazione dei coniugi Felice Pagani (90 anni) e Gina (87) e si sono introdotti nella cucina, forzando una finestra, nonostante l’abbaiare del cane, e impossessandosi del portafogli-portamonete con alcune centinaia di euro e i documenti. I coniugi Pagani, sentendo il trambusto e l’abbaiare del cane, non si sono subito resi conto della presenza dei Malviventi, ma quando se ne sono accorti, si sono rinchiusi barricandosi nella camera da letto, impauriti. Ilgiorno.it - Malviventi in casa di anziani e di due preti Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Ladri in azione in tre Comuni della Bassa, Cividate al Piano, Canonica d’Adda e Vaprio. Nel primo Comune, derubati dueconiugi che erano inal momento della irruzione dei malfattori, nei restanti paesi i furti hanno colpito due sacerdoti nelle rispettive canoniche mentre celebravano la Messa festiva in chiesa. A Cividate isi sono intrufolati (ore 20,30) nell’abitazione dei coniugi Felice Pagani (90 anni) e Gina (87) e si sono introdotti nella cucina, forzando una finestra, nonostante l’abbaiare del cane, e impossessandosi del portafogli-portamonete con alcune centinaia di euro e i documenti. I coniugi Pagani, sentendo il trambusto e l’abbaiare del cane, non si sono subito resi conto della presenza dei, ma quando se ne sono accorti, si sono rinchiusi barricandosi nella camera da letto, impauriti.

