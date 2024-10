L’inventore della croqueta, le zero espulsioni e la dedica a Dani Jarque: tre cose che (forse) non sapevi sull’illusionista Andrés Iniesta (Di martedì 8 ottobre 2024) “Ho realizzato il sogno di un bambino di un paesino minuscolo. Quante possibilità avevo di farcela? Quasi nessuna”. Da Fuentealbilla fino agli Emirati Arabi. Racchiudere in una sola parola la grandezza di Andrés Iniesta – nel giorno del suo ritiro dal calcio giocato – sarebbe riduttivo e, per certi versi, irrispettoso. Illusionista, artista, tecnicamente sublime: si potrebbe stare qui fino all’infinito (come lo è il suo numero 8 capovolto di 90°) per incensare la carriera del centrocampista più forte di sempre. Capace di mettere tutti d’accordo, anche i nemici storici dell’Espanyol e del Real Madrid che negli anni hanno riservato al numero 8 diverse standing ovation. Ilfattoquotidiano.it - L’inventore della croqueta, le zero espulsioni e la dedica a Dani Jarque: tre cose che (forse) non sapevi sull’illusionista Andrés Iniesta Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 8 ottobre 2024) “Ho realizzato il sogno di un bambino di un paesino minuscolo. Quante possibilità avevo di farcela? Quasi nessuna”. Da Fuentealbilla fino agli Emirati Arabi. Racchiudere in una sola parola la grandezza di– nel giorno del suo ritiro dal calcio giocato – sarebbe riduttivo e, per certi versi, irrispettoso. Illusionista, artista, tecnicamente sublime: si potrebbe stare qui fino all’infinito (come lo è il suo numero 8 capovolto di 90°) per incensare la carriera del centrocampista più forte di sempre. Capace di mettere tutti d’accordo, anche i nemici storici dell’Espanyol e del Real Madrid che negli anni hanno riservato al numero 8 diverse standing ovation.

