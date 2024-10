Lautaro Martinez e quella voglia di non fermarsi: ora l’Argentina (Di martedì 8 ottobre 2024) Lautaro Martinez ha ritrovato finalmente il gol con l’Inter e ora penserà all’Argentina. Due partite per dare continuità. CONTINUITÀ – voglia di non fermarsi per Lautaro Martinez. L’attaccante e capitano dell’Inter è volato in patria per iniziare il ritiro con l’Argentina. Il Toro, dopo aver ritrovato i gol contro Udinese e Stella Rossa, è rimasto a secco contro il Torino. Ma segnare tre gol in una settimana è stato sicuramente un antidoto molto importante per guarire definitivamente. Ora ci sarà la nazionale argentina per ritrovare la via della rete anche con la maglia dell’Albiceleste. l’Argentina campione del Mondo affronterà in sequenza Venezuela e poi Bolivia. Un doppio incontro già importante per le sorti del gruppo sudamericano in virtù delle qualificazioni al Mondiale del 2026. Lautaro e compagni guidano il girone con 18 punti, a più due sulla Colombia seconda. Inter-news.it - Lautaro Martinez e quella voglia di non fermarsi: ora l’Argentina Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di martedì 8 ottobre 2024)ha ritrovato finalmente il gol con l’Inter e ora penserà al. Due partite per dare continuità. CONTINUITÀ –di nonper. L’attaccante e capitano dell’Inter è volato in patria per iniziare il ritiro con. Il Toro, dopo aver ritrovato i gol contro Udinese e Stella Rossa, è rimasto a secco contro il Torino. Ma segnare tre gol in una settimana è stato sicuramente un antidoto molto importante per guarire definitivamente. Ora ci sarà la nazionale argentina per ritrovare la via della rete anche con la maglia dell’Albiceleste.campione del Mondo affronterà in sequenza Venezuela e poi Bolivia. Un doppio incontro già importante per le sorti del gruppo sudamericano in virtù delle qualificazioni al Mondiale del 2026.e compagni guidano il girone con 18 punti, a più due sulla Colombia seconda.

