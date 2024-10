Sport.quotidiano.net - La Rinascita fa le cose in Grande: "Gruppo unito, andremo lontano"

(Di martedì 8 ottobre 2024) C’è il marchio di Alessandro, sulla vittoria di RivieraBanca sulla Fortitudo. Un’impronta bella evidente, perché il play-guardia ex Agrigento ha messo insieme una prova totale. All’occhio balzano i 18 punti, con due triple fondamentali nel quarto periodo, ma è la gestione dei suoi 34 minuti in campo che è stata eccellente. Il giocatore si è dovuto dividere tra il compito abituale, quello di mettere punti a referto con iniziative di talento, e la necessità di playmaking della squadra, orfana nell’occasione di Robinson e Tomassini.ha risposto mettendo in ritmo i compagni e sfornando 5 assist. Il risultato è stato la vittoria con Bologna e il 3 su 3 nelle prime partite di campionato. "Credo che dobbiamo essere soddisfatti di quello che abbiamo fatto domenica – dice proprio–. La squadra ha mostratounione, compattezza e tenacia.