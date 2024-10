John J. Hopfield e Geoffrey E. Hinton: Nobel per la Fisica per le scoperte nel machine learning (Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il premio Nobel per la Fisica 2023 è stato assegnato a John J. Hopfield della Princeton University e Geoffrey E. Hinton dell’University of Toronto, per le loro scoperte fondamentali che hanno gettato le basi per l'apprendimento automatico attraverso le reti neurali artificiali. I due scienziati hanno applicato strumenti della Fisica per sviluppare metodi L'articolo John J. Hopfield e Geoffrey E. Hinton: Nobel per la Fisica per le scoperte nel machine learning proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il premioper la2023 è stato assegnato aJ.della Princeton University eE.dell’University of Toronto, per le lorofondamentali che hanno gettato le basi per l'apprendimento automatico attraverso le reti neurali artificiali. I due scienziati hanno applicato strumenti dellaper sviluppare metodi L'articoloJ.E.per laper lenelproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

