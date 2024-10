Formiche.net - Intelligenza Artificiale e Africa. Il G7 dell’Industria al secondo round

(Di martedì 8 ottobre 2024) A Palazzo Brancaccio è ormai quasi tutto pronto per la seconda riunione ministeriale del G7, su industria, tecnologia e innovazione, giovedì. Ancora 48 ore e nello storico complesso su Colle Oppio e che affaccia su via Merulana prenderà il via ilappuntamento con le aziende e i ministri, nell’ambito della presidenza italiana del G7. Dopo la due giorni di Verona e Trento, lo scorso marzo, adesso il padrone di casa, Adolfo Urso, è pronto a tirare le fila di un anno di ragionamenti, idee, agende e progetti per un’industria a prova di nuove tensioni commerciali, guerra e concorrenza cinese. Il taccuino dell’appuntamento romano, è piuttosto nutrito. Nel dettaglio, le discussioni, che proseguiranno i temi affrontati a Verona e Trento, si concentreranno sulle principali sfide globali.