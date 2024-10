Incontro Valditara-sindacati, Serafini (Snals Confsal): “Assunzioni da GPS, concorsi abilitanti, ridurre i costi a carico dei docenti per l’abilitazione” (Di martedì 8 ottobre 2024) Oggi pomeriggio si è svolto l’Incontro tra il Ministro Valditara e le Organizzazioni sindacali sulle problematiche legate all’avvio dell’anno scolastico. Il Ministro ha voluto sottolineare le azioni che il MIM ha svolto per garantire il regolare avvio delle lezioni. Grazie alle forti pressioni dello Snals-Confsal sarà mantenuto l’attuale importo della Carta docenti. L'articolo Incontro Valditara-sindacati, Serafini (Snals Confsal): “Assunzioni da GPS, concorsi abilitanti, ridurre i costi a carico dei docenti per l’abilitazione” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Oggi pomeriggio si è svolto l’tra il Ministroe le Organizzazioni sindacali sulle problematiche legate all’avvio dell’anno scolastico. Il Ministro ha voluto sottolineare le azioni che il MIM ha svolto per garantire il regolare avvio delle lezioni. Grazie alle forti pressioni dellosarà mantenuto l’attuale importo della Carta. L'articolo): “da GPS,dei” .

