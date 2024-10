Incidente sul viadotto dell’aeroporto | Fiumicino paralizzata

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di martedì 8 ottobre 2024), 8 settembre 2024 – Mattinata nera per il traffico locale: unsuha paralizzato, dalle ore 8:30 circa. La circolazione, infatti, è stata completamente bloccata: lunghe code si sono registrate su tutta via, su via della Scafa, ma anche su via di Villa Guglielmi e via Conizugna. Tutto bloccato anche a partire da Ostia e dintorni: il traffico sta rendendo molto difficile raggiungere. Secondo quanto si apprende, si tratterebbe di un tamponamento fra più veicoli. I disagi dovuti all’si vanno ad aggiungere al traffico mattutino che si viene a creare in concomitanza con l’entrata delle scuole. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.