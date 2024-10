361magazine.com - Inchiesta Doppie Curve, spunta pure il nome di Lazza

(Di martedì 8 ottobre 2024) Avrebbe preso parte a un pranzo di Santo Stefano A Santo Stefano, stando a quanto sta emergendo nelle ultime ore,il cantanteavrebbe preso parte a un pranzo con Luca Lucci, capo della Curva Sud del Milan. Come spiega il Giorno, le telecamere della Mobile, hanno immortalato diverse auto parcheggiate nei pressi della villa di Scanzorosciate dove vive Lucci. Oltre vari fedeli della curva, ci sarebbe statoAlex Cologno, vicinissimo a Fedez e per ultimo Jacoporini, ovvero il cantante, che, a oggi, non è coinvolto nelle indagini. Leggi anche:: nuove intercettazioni coinvolgono Fedez La festa è un esempio di quanto sostenuto dal gip Domenico Santoro.