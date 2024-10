Ilnapolista.it - Il Var è gestito da chi non sa nulla di sport. Il calcio in mano al populismo, è la fine (Massimo Mauro)

(Di martedì 8 ottobre 2024) Il Var èda chi non sadi. Ilinal, è lasu Repubblica scrive del Var: Se metti il grande fratello in campo peggiori tutto, perché questo è finzione e non verità. Chi è stato in campo sa benissimo quando il contatto è fallo o è un normale momento di gioco. L’essenza delè questa: si gioca con i piedi, non puoi chiamare fallo alla moviola per un pestone. E’ una cosa di una tale semplicità Il Var crea un mondo irreale che può andare bene sui giochi on line, ma un mondo fatto di meraviglie come quello delnon può essere regolato da una macchina. La tecnologia per il Gol-Non gol e il fuorigioco va bene, ma usarla in questa maniera è la mortificazione. “Vorrei sapere chi ha deciso le regole del Var” Anche durante la stessa partita ci sono cose giudicate in maniera completamente opposta.