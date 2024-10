Il trofeo Mario Zanchi per Elite e Under 23 (Di martedì 8 ottobre 2024) Arezzo, 8 ottobre 2024 – Il trofeo Mario Zanchi per Elite e Under 23. Al culmine di una lunghissima fuga sotto la pioggia, Matteo Regnanti, 23 anni, valdarnese nato a Figline, ha conquistato il 47esimo trofeo Mario Zanchi, 73esimo trofeo Madonna del Rosario a Castiglion Fibocchi per Elite e Under 23. E podio tutto dell'Hopplà Petroli Firenze con Di Felice secondo e Baroni terzo, senza dimenticare il quinto posto di Lorello. Solo De Totto della Sissio Team si è inserito nelle zone alte, in una giornata dominata dalla squadra fiorentina. Partenza ufficiosa per il secondo anno di fila da Rondine Cittadella della Pace, ufficiale dalla Setteponti. Lanazione.it - Il trofeo Mario Zanchi per Elite e Under 23 Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Arezzo, 8 ottobre 2024 – Ilper23. Al culmine di una lunghissima fuga sotto la pioggia, Matteo Regnanti, 23 anni, valdarnese nato a Figline, ha conquistato il 47esimo, 73esimoMadonna del Rosario a Castiglion Fibocchi per23. E podio tutto dell'Hopplà Petroli Firenze con Di Felice secondo e Baroni terzo, senza dimenticare il quinto posto di Lorello. Solo De Totto della Sissio Team si è inserito nelle zone alte, in una giornata dominata dalla squadra fiorentina. Partenza ufficiosa per il secondo anno di fila da Rondine Cittadella della Pace, ufficiale dalla Setteponti.

