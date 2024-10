Il Napoli di Conte, parla Maurizio Compagnoni (Di martedì 8 ottobre 2024) A Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’, è intervenuto anche Maurizio Compagnoni. Di seguito le dichiarazioni del giornalista e telecronista di Sky Sport. “Lobotka l’ho scoperto all’Europeo Under 21 di qualche anno fa e rimasi incantato da questo giocatore che recuperava pallone ed impostava. Cominciai a seguirlo e mi stupì che in Spagna non andasse bene, poi quando arrivò al Napoli parlai di un gran colpo. Ero molto scettico quando arrivò Conte, sostenevo che a due avrebbe avuto difficoltà, ma mi sbagliavo. Basta sentire le parole di Fabregas, Lobotka è fortissimo e con Anguissa e McTominay il Napoli ha fatto un centrocampo di livello internazionale”. L’altro scozzese “Gilmour? Mi piace moltissimo, ma Lobotka è di una categoria superiore. Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di martedì 8 ottobre 2024) A Radio Kiss Kiss, nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’, è intervenuto anche. Di seguito le dichiarazioni del giornalista e telecronista di Sky Sport. “Lobotka l’ho scoperto all’Europeo Under 21 di qualche anno fa e rimasi incantato da questo giocatore che recuperava pallone ed impostava. Cominciai a seguirlo e mi stupì che in Spagna non andasse bene, poi quando arrivò ali di un gran colpo. Ero molto scettico quando arrivò, sostenevo che a due avrebbe avuto difficoltà, ma mi sbagliavo. Basta sentire le parole di Fabregas, Lobotka è fortissimo e con Anguissa e McTominay ilha fatto un centrocampo di livello internazionale”. L’altro scozzese “Gilmour? Mi piace moltissimo, ma Lobotka è di una categoria superiore.

Maurizio Sarri : “Il Napoli ha messo a segno due grandi acquisti - sono tanta roba” - . it. L’ex allenatore della SSC Napoli, Maurizio Sarri, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato della sua ex squadra ed in particolare degli ultimi acquisti messi a segno dal presidente Aurelio De Laurentiis: “McTominay è tanta roba, ma anche Gilmour. li ha una squadra ... (Dailynews24.it)

Juventus-Napoli non solo sul campo : parla Maurizio De Giovanni - Napoli continua ad essere una città di individui e raramente abbiamo consapevolezza del sistema e riusciamo a fare rete. Napoli arriva alla partita in maniera ideale”. ” Non solo il Napoli: la Juventus… “I bianconeri hanno vinto con il PSV che non è proprio una squadretta e domina in maniera ... (Terzotemponapoli.com)

Il Napoli di De Laurentiis e Conte : parla Maurizio De Giovanni - Il Napoli di De Laurentiis: ieri e oggi Conte è il grande motore del Napoli. Quella squadra mi rendeva orgoglioso, mi dispiace che in molte top 11 manchi Insigne ad esempio. Anche Buongiorno ha scelto l’azzurro grazie a lui, eppure l’ex Torino è il miglior difensore italiano”. A ‘Napoli ... (Terzotemponapoli.com)