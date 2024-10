Ilrestodelcarlino.it - Il centrodestra punta a conferenza sindaci e Aato 1

(Di martedì 8 ottobre 2024) Ilprovinciale pronto a vincere due sfide importanti: la presidenza delladeidi Area Vasta (sanità) e la guida dell’1 Marche Nord (servizio idrico integrato). Nel primo caso (si vota nel pomeriggio di dopodomani) si punterà sul sindaco di Urbino Maurizio Gambini. Perinvece il voto è fissato per martedì 15 ottobre, in questo caso è stato indicato come presidente il primo cittadino di Fossombrone Massimo Berloni. Le candidature sono state decise dal coordinamento provinciale del(Fratelli d’Italia, Lega, Udc, Forza Italia, Civici Marche) che si è riunito ieri pomeriggio insieme ai. Per quanto riguardain un primo momento era stato riproposto il nome del sindaco di Mondolfo Nicola Barbieri che lo scorso agosto aveva sfiorato il risultato.