Halo: rivoluzione per i videogiochi! 343 Industries cambia nome e inizia lo sviluppo di un nuovo titolo (Di martedì 8 ottobre 2024) Alla fine è successo. Era da molto tempo che i rumor parlavano di un riavvio della serie di Halo e della caduta della sua software house e adesso ne è stata data parziale conferma. I 343 Industries sono stati riorganizzati e hanno cambiato nome in Halo Studios. La prima decisione del nuovo team è stata quella di abbandonare il motore grafico proprietario, il pesante e problematico Slipspace Engine, per sviluppare un nuovo capitolo con il più versatile Unreal Engine 5. Rassicuriamo, però, tutti gli attuali giocatori di Halo Infinite. Il gioco non verrà abbandonato e anzi il supporto sarà costante con continui aggiornamenti alle nuove modalità ed elementi cosmetici. Chiaramente le tanto vociferate espansioni della campagna saranno state cancellate in favore dello sviluppo dei nuovi capitoli, sebbene questo dato non sia stato effettivamente dichiarato.

