Grande Fratello, Beatrice Luzzi stronca Iago: “Io almeno un ruolo ce l’ho” (Di martedì 8 ottobre 2024) Grande Fratello, Iago e Lorenzo faccia a faccia. Interviene l’opinionista Beatrice Luzzi, la replica del concorrente Grande Fratello, il rapporto tra Iago e Lorenzo negli ultimi giorni si è inclinato. I due gieffini infatti nel corso della diretta affrontano per la prima volta un vero e proprio confronto. Iago dichiara: “Secondo me gli cadrà la maschera”. “Secondo me lui se la prende con chi ha più di lui”, afferma Lorenzo, cerca. “Lui si smonterà e io vorrò smontarlo”, aggiunge Lorenzo durante la clip. Leggi anche Grande Fratello, l’urgano Helena: “Tu stai giocando e basta”. Volano stracci Ecco cosa è emerso in diretta L’opinionista Beatrice Luzzi interviene dallo studio per esporsi sul concorrente Iago: “Secondo lui il Grande Fratello è il reality del giudizio e infatti il suo ruolo è giudicare, giudica di qua e di là. 361magazine.com - Grande Fratello, Beatrice Luzzi stronca Iago: “Io almeno un ruolo ce l’ho” Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di martedì 8 ottobre 2024)e Lorenzo faccia a faccia. Interviene l’opinionista, la replica del concorrente, il rapporto trae Lorenzo negli ultimi giorni si è inclinato. I due gieffini infatti nel corso della diretta affrontano per la prima volta un vero e proprio confronto.dichiara: “Secondo me gli cadrà la maschera”. “Secondo me lui se la prende con chi ha più di lui”, afferma Lorenzo, cerca. “Lui si smonterà e io vorrò smontarlo”, aggiunge Lorenzo durante la clip. Leggi anche, l’urgano Helena: “Tu stai giocando e basta”. Volano stracci Ecco cosa è emerso in diretta L’opinionistainterviene dallo studio per esporsi sul concorrente: “Secondo lui ilè il reality del giudizio e infatti il suoè giudicare, giudica di qua e di là.

Iago e Maria Vittoria sono i preferiti al Grande Fratello : le percentuali - Iago e Maria Vittoria trionfano tra i nominati e condannano Yulia al televoto: tutti i dati L'articolo Iago e Maria Vittoria sono i preferiti al Grande Fratello: le percentuali proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)

Sondaggi Grande Fratello : Clayton - Mariavittoria - Iago e Yulia - chi saranno i preferiti? - Grande Fratello, i sondaggi sui due concorrenti preferiti: ecco cosa è emerso dai voti online L'articolo Sondaggi Grande Fratello: Clayton, Mariavittoria, Iago e Yulia, chi saranno i preferiti? proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. . (Blogtivvu.com)

Grande Fratello - Iago Garcia vs Beatrice Luzzi : ‘E’ intelligente come la Strega di Macbeth” - Beatrice sorriderà di fronte al suo nuovo ‘epiteto’ o prenderà il tutto come un affronto? In ogni caso, è certo che Iago, per contrastarla, ha scelto di utilizzare l’arma che Luzzi sa usare meglio: la provocazione. Beatrice è strana, molto strana, fa delle cose che ogni tanto non inquadro. ... (Davidemaggio.it)