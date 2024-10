Giudici nel regionale della Fip. Eletto con il 70% delle preferenze (Di martedì 8 ottobre 2024) Un nuovo incarico federale per Davide Giudici, presidente del comitato provinciale della Fip di Reggio che domenica, al termine dell’Assemblea elettiva tenutasi a Bologna, ha ottenuto ben 123 voti (quasi il 70% delle preferenze), un risultato che gli vale l’ingresso nel consiglio regionale della Federazione con un mandato di 4 anni. Confermato il presidente Antonio Galli, unico candidato, e i tre consiglieri bolognesi: Gabriele Giacometti, Luigi Terrieri e Fausto Zuffa. Entrano nel Consiglio anche il modenese Pietro Manzini e il riminese Carlo Oppi. "Sono molto sorpreso del risultato, speravo di essere Eletto ma non mi aspettavo di certo questi numeri - la prime parole del neo consigliere reggiano - ringrazio tutti i presidenti e i dirigenti delle società reggiane, specialmente quelli che sono venuti di persona a sostenermi. Ilrestodelcarlino.it - Giudici nel regionale della Fip. Eletto con il 70% delle preferenze Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Un nuovo incarico federale per Davide, presidente del comitato provincialeFip di Reggio che domenica, al termine dell’Assemblea elettiva tenutasi a Bologna, ha ottenuto ben 123 voti (quasi il 70%), un risultato che gli vale l’ingresso nel consiglioFederazione con un mandato di 4 anni. Confermato il presidente Antonio Galli, unico candidato, e i tre consiglieri bolognesi: Gabriele Giacometti, Luigi Terrieri e Fausto Zuffa. Entrano nel Consiglio anche il modenese Pietro Manzini e il riminese Carlo Oppi. "Sono molto sorpreso del risultato, speravo di esserema non mi aspettavo di certo questi numeri - la prime parole del neo consigliere reggiano - ringrazio tutti i presidenti e i dirigentisocietà reggiane, specialmente quelli che sono venuti di persona a sostenermi.

