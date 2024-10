Giorgetti: “Saldi meglio delle attese ma incertezze economia globale” (Di martedì 8 ottobre 2024) Il ministro in audizione nelle commissioni Bilancio di Camera e Senato ''Se da un lato l'andamento delle variabili economiche appare complessivamente in linea con le attese, con elementi quali il mercato del lavoro e il saldo di finanza pubblica che risultano addirittura più favorevoli rispetto a quanto previsto mesi fa, dall'altro l'allargamento dei conflitti in Sbircialanotizia.it - Giorgetti: “Saldi meglio delle attese ma incertezze economia globale” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Il ministro in audizione nelle commissioni Bilancio di Camera e Senato ''Se da un lato l'andamentovariabili economiche appare complessivamente in linea con le, con elementi quali il mercato del lavoro e il saldo di finanza pubblica che risultano addirittura più favorevoli rispetto a quanto previsto mesi fa, dall'altro l'allargamento dei conflitti in

Borse attese in rialzo - occhi a Piazza Affari dopo le parole di Giorgetti - A Piazza Affari gli investitori sono ancora in attesa di chiarimenti sulle dichiarazioni del ministro delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, che ha invocato “un contributo di tutti” per il Paese, facendo presagire l’introduzione di nuove imposte per le imprese. Petrolio in calo, attenzione a Mps e ... (Quifinanza.it)