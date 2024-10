Giancarlo Magalli e Adriana Volpe, la svolta che non ti aspetti: sono scoppiati a piangere, ecco i fatti (Di martedì 8 ottobre 2024) Di recente si è tornati a parlare di quello che è accaduto, negli anni, fra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe ai tempi della conduzione di coppia di Affari Tuoi. Qualche giorno fa, infatti, il giudice del tribunale penale di Roma ha fatto il punto sulle controversie legali fra i due conduttori, stabilendo, una volta per tutte, che Adriana Volpe sia realmente la parte lesa e inducendo il collega a pagare un risarcimento danni di 5mila euro, a cui poi si devono sommare le spese legali e una multa con pena sospesa. L’avvocato di Adriana Volpe, ovviamente presente in aula, aveva spiegato che: “Si tratta di un pettegolezzo che ha una diffusione capillare vastissima, visto che è avvenuta su un social, e ha cavalcato l’onda del pregiudizio. Donnapop.it - Giancarlo Magalli e Adriana Volpe, la svolta che non ti aspetti: sono scoppiati a piangere, ecco i fatti Leggi tutta la notizia su Donnapop.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Di recente si è tornati a parlare di quello che è accaduto, negli anni, fraai tempi della conduzione di coppia di Affari Tuoi. Qualche giorno fa, in, il giudice del tribunale penale di Roma ha fatto il punto sulle controversie legali fra i due conduttori, stabilendo, una volta per tutte, chesia realmente la parte lesa e inducendo il collega a pagare un risarcimento danni di 5mila euro, a cui poi si devono sommare le spese legali e una multa con pena sospesa. L’avvocato di, ovviamente presente in aula, aveva spiegato che: “Si tratta di un pettegolezzo che ha una diffusione capillare vastissima, visto che è avvenuta su un social, e ha cavalcato l’onda del pregiudizio.

