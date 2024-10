Generale Vannacci, Bizzarri attacca: "Vorrei chiedergli una cosa", lo travolgono di insulti (Di martedì 8 ottobre 2024) Nuovo atto dell'avvincente saga: Luca Bizzarri contro il Generale Roberto Vannacci. Il comico genovese, ex conduttore de Le Iene, su X (l'ex Twitter) non perde occasione per sparare sull'europarlamentare della Lega. Figurarsi poi se poteva mancare un commento al veleno proprio nelle ore in cui a Pontida il controverso militare, salito alla ribalta dell'agenda politica un anno fa con il suo libro Il mondo al contrario che tanto ha indignato i sostenitori del politicamente corretto. Sul banco degli imputati questa volta Vannacci ci finisce per la sua invettiva contro la cittadinanza facile agli stranieri, tema che ha agitato anche il fronte del centrodestra con molti leghisti contro Antonio Tajani, leader di Forza Italia, favorevole allo Ius Scholae. Liberoquotidiano.it - Generale Vannacci, Bizzarri attacca: "Vorrei chiedergli una cosa", lo travolgono di insulti Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Nuovo atto dell'avvincente saga: Lucacontro ilRoberto. Il comico genovese, ex conduttore de Le Iene, su X (l'ex Twitter) non perde occasione per sparare sull'europarlamentare della Lega. Figurarsi poi se poteva mancare un commento al veleno proprio nelle ore in cui a Pontida il controverso militare, salito alla ribalta dell'agenda politica un anno fa con il suo libro Il mondo al contrario che tanto ha indignato i sostenitori del politicamente corretto. Sul banco degli imputati questa voltaci finisce per la sua invettiva contro la cittadinanza facile agli stranieri, tema che ha agitato anche il fronte del centrodestra con molti leghisti contro Antonio Tajani, leader di Forza Italia, favorevole allo Ius Scholae.

