Iltempo.it - Espulso l'imam di Bologna: "Rivendicava il sostegno ad Hamas". Salvini: "A casa"

(Di martedì 8 ottobre 2024) Zulfiqar Khan,della moschea di via Jacopo di Paolo, a, è stato portato in Questura per esseredall'Italia. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo, di origini pachistane, dovrebbe essere allontanato dal territorio nazionale per aver sostenuto il concetto più radicale di jihad e per aver rivendicato quanto perpetrato dadurante il conflitto tra Israele e Palestina. A seguire l'è l'avvocato Francesco Murro, che avrebbe diffuso la notizia. Secondo il decreto di allontanamento firmato dal ministero dell'Interno, l'ha manifestato "una visione integralista del concetto di jihad e, tra l'altro, esaltato il martirio e l'operato dei mujahidin nel conflitto israeliano-palestinese, rivendicando ilad". Compatti i partiti di maggioranza nell'esprimere soddisfazione.