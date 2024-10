Elezione giudice Corte costituzionale, cdx col pallottoliere per i 363 si a Francesco Saverio Marini, opposizioni: “Non votiamo” (Di martedì 8 ottobre 2024) Nella giornata di oggi è previsto il voto del Parlamento riunito in seduta comune per l'Elezione del giudice costituzionale chiamato a sostituire Silvana Sciarra, che ha cessato il suo mandato quasi un anno fa. Il centrodestra è compatto sulla nomina del suo candidato, Francesco Saverio Marini. La s Ilgiornaleditalia.it - Elezione giudice Corte costituzionale, cdx col pallottoliere per i 363 si a Francesco Saverio Marini, opposizioni: “Non votiamo” Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Nella giornata di oggi è previsto il voto del Parlamento riunito in seduta comune per l'delchiamato a sostituire Silvana Sciarra, che ha cessato il suo mandato quasi un anno fa. Il centrodestra è compatto sulla nomina del suo candidato,. La s

Giudice della Corte Costituzionale - le opposizioni non votano. Schlein : "Non partecipiamo se Meloni pensa che le istituzioni siano di sua proprietà" - Il Parlamento oggi in seduta comune si riunisce per eleggere un giudice della Corte Costituzionale. La vigilia è stata caratterizzata da una certa tensione. . . L'obiettivo di Giorgia Meloni di fare eleggere Francesco Saverio Marini , consigliere giuridico di Palazzo Chigi, come giudice della ... (Gazzettadelsud.it)

Tensione e voti in bilancio : Il parlamento in seduta comune per eleggere un giudice della Corte Costituzionale - . La posta in gioco non è solo la nomina di un giudice, ma il futuro stesso della tutela delle garanzie democratiche in Italia. Anche fra le opposizioni il clima non è sereno. Questo malcontento interno ha evidenziato alcune crepe nel fronte della maggioranza, proprio in un momento in cui ... (Puntomagazine.it)

Elezione giudice della Corte Costituzionale - il voto in Parlamento in seduta comune : la diretta - 30, alla Camera riunita in seduta comune, il voto del giudice della Corte Costituzionale che spetta al Parlamento. La maggioranza vuole eleggere il consigliere di Meloni, Francesco Saverio Marini. Le opposizioni non dovrebbero partecipare al voto. . È previsto a partire dalle 12. ticolo Elezione ... (Ilfattoquotidiano.it)