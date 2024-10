Doppo addio Amici 24 Maria De Filippi perde due protagonisti assoluti

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Dopo le prime due puntatedeve fare i conti con una serie di problemi. Sembra infatti che due volti del programma abbiano deciso di direin maniera definitiva al talent. L’edizione di quest’anno non sta risparmiando sulle emozioni. Nei giorni scorsi, poi, c’era stato il primo: il ballerino Gabriele aveva lasciato il programma nonostante i tentativi estremi della nuova maestra Deborah Lettieri che, fino all’ultimo, aveva provato a convincerlo a restare. >> “È uscito da24”. Il crollo, poi la triste decisione: “Perché ho deciso di lasciare” Gabriele era stato irremovibile. Così aveva giustificato il suo. “Ho deciso di andarmene perché sto male, ho lo stomaco distrutto. Basta, non voglio più star male. Ho già passato un anno difficile. Me ne vado. Ho appena parlato con mia mamma e non ce la faccio più, troppe cose.