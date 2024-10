Christian Brueckner, l’uomo sospettato del rapimento di Maddie McCan assolto da accuse di stupro: nel 2025 uscirà dal carcere (Di martedì 8 ottobre 2024) Christian Brueckner, il principale sospettato nel caso della scomparsa di Madeleine McCann, è stato assolto da una serie di accuse di abusi sessuali su minori e stupro. La sentenza, emessa dal tribunale di Braunschweig, non riguarda il caso McCann, ma si concentra su eventi avvenuti in Portogallo tra il 2000 e il 2017. Inevitabilmente, ha scatenato un acceso dibattito dal momento che arriva a poche settimane dalla notizia della rivelazione fatta dal suo compagno di cella, il quale ha raccontato che il 47enne gli ha confidato il rapimento di una bambina trovata in un appartamento dell’Algarve in Portogallo durante un tentativo di rapina. Da tempo Brueckner è infatti ritenuto il possibile carnefice della piccola Maddie, scomparsa nel 2007 in Portogallo all’età di tre anni, tuttavia contro di lui non sono mai emerse prove schiaccianti. Ilfattoquotidiano.it - Christian Brueckner, l’uomo sospettato del rapimento di Maddie McCan assolto da accuse di stupro: nel 2025 uscirà dal carcere Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 8 ottobre 2024), il principalenel caso della scomparsa di Madeleinen, è statoda una serie didi abusi sessuali su minori e. La sentenza, emessa dal tribunale di Braunschweig, non riguarda il cason, ma si concentra su eventi avvenuti in Portogallo tra il 2000 e il 2017. Inevitabilmente, ha scatenato un acceso dibattito dal momento che arriva a poche settimane dalla notizia della rivelazione fatta dal suo compagno di cella, il quale ha raccontato che il 47enne gli ha confidato ildi una bambina trovata in un appartamento dell’Algarve in Portogallo durante un tentativo di rapina. Da tempoè infatti ritenuto il possibile carnefice della piccola, scomparsa nel 2007 in Portogallo all’età di tre anni, tuttavia contro di lui non sono mai emerse prove schiaccianti.

