Cambia la viabilità in piazza dei Cinquecento e piazza della Repubblica a Roma

Modifiche temporanee per lavori di riqualificazione urbana a partire dal 9 ottobre. A Roma, nell'ambito dei lavori di riqualificazione urbana che interessano piazza dei Cinquecento, piazza della Repubblica e le zone limitrofe, a partire dalle ore 22 di mercoledì 9 ottobre 2024 saranno apportate modifiche temporanee alla viabilità. Tra le principali novità, l'istituzione del divieto di transito su tutto Largo di Villa Peretti, l'introduzione del doppio senso di marcia su viale Luigi Einaudi e la riduzione della carreggiata su viale Terme di Diocleziano. La Polizia Locale di Roma Capitale invita i cittadini a prestare attenzione alla nuova segnaletica che indicherà le direzioni di marcia e le manovre di svolta consentite.

