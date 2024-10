America’s Cup, i precedenti tra New Zealand e Ineos nelle regate preliminari e round robin. Ma sono ancora attendibili? (Di martedì 8 ottobre 2024) Prosegue il conto alla rovescia in vista della sfida tra Emirates Team New Zealand e Ineos Britannia valevole per l’America’s Cup 2024, che comincerà ufficialmente sabato 12 ottobre con i primi due match della serie. Grande incertezza alla vigilia del confronto tra il Defender ed il Challenger of Record, che ha vinto la Louis Vuitton Cup battendo in finale Luna Rossa per 7-4. L’ultimo atto della 37ma edizione di Coppa America si preannuncia molto interessante e non scontato, soprattutto per l’enorme progresso prestazionale dei britannici effettuato nel corso della Challenger Selection Series. A Barcellona sono andati in scena tre scontri diretti tra Ineos Britannia e Team New Zealand, tutti però ormai abbastanza datati e quindi poco indicativi. Oasport.it - America’s Cup, i precedenti tra New Zealand e Ineos nelle regate preliminari e round robin. Ma sono ancora attendibili? Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Prosegue il conto alla rovescia in vista della sfida tra Emirates Team NewBritannia valevole per l’Cup 2024, che comincerà ufficialmente sabato 12 ottobre con i primi due match della serie. Grande incertezza alla vigilia del confronto tra il Defender ed il Challenger of Record, che ha vinto la Louis Vuitton Cup battendo in finale Luna Rossa per 7-4. L’ultimo atto della 37ma edizione di Coppa America si preannuncia molto interessante e non scontato, soprattutto per l’enorme progresso prestazionale dei britannici effettuato nel corso della Challenger Selection Series. A Barcellonaandati in scena tre scontri diretti traBritannia e Team New, tutti però ormai abbastanza datati e quindi poco indicativi.

