Secoloditalia.it - Agguato alla troupe del Tg3 in Libano. Solidarietà bipartisan. Meloni: vicinanza alla famiglia della vittima

Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Il presidente del Consiglio, Giorgia, ha espresso la sua totaledel Tg3, aggredita questa mattina mentre documentava la situazione a nord di Sidone, in. In un messaggio pubblicato su X,ha espresso la suaai familiari dell’autista locale, deceduto per un infarto a seguito dell’attacco. “La mia totaledel @Tg3web e la più sentitaai familiari dell’autista locale deceduto per un infarto a seguito dell’attacco”, ha scritto. “Unirai esprime cordoglio per la morte di Ahmad Akil Hamzeh, collaboratore dell’ufficio Rai di Gerusalemme, deceduto per un infarto dopo l’aggressione subita ddel Tg3, assieme ai colleghi Lucia Goracci e Marco Nicois. Raccontare le guerre è difficile, il diritto ad informare ha un prezzo che molte volte non viene riconosciuto.