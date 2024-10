Aggredita troupe Tg3 in Libano, morto l’autista – Ascolta (Di martedì 8 ottobre 2024) Una troupe del Tg3 è stata Aggredita in Libano, vicino a Sidone. L'autista locale Ahmad Akil Hamzeh, ha avuto un infarto ed è morto come denunciato dallo stesso telegiornale nell'edizione delle 12 riportando il racconto dell'inviata Lucia Goracci. La premier italiana Giorgia Meloni ha espresso la totale solidarietà alla troupe del Tg3 Aggredita questa mattina Sbircialanotizia.it - Aggredita troupe Tg3 in Libano, morto l’autista – Ascolta Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Unadel Tg3 è statain, vicino a Sidone. L'autista locale Ahmad Akil Hamzeh, ha avuto un infarto ed ècome denunciato dallo stesso telegiornale nell'edizione delle 12 riportando il racconto dell'inviata Lucia Goracci. La premier italiana Giorgia Meloni ha espresso la totale solidarietà alladel Tg3questa mattina

