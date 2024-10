Ilrestodelcarlino.it - Aeroporto Marconi, un altro mese da un milione di passeggeri

(Di martedì 8 ottobre 2024) Undiall’per la quinta volta di fila. Anche a settembre ihanno superato la cifra a sei zeri, arrivando a quota 1.060.101, il 6,1% in più rispetto allo scorso anno (stesso). È la prima volta, nella storia dello scalo che settembre supera la soglia deldi. A registrare incrementi maggiori, i isu voli internazionali che sono stati 803.525, (+7,5%),e isu su voli nazionali (+1,8%). Crescono, in misura minore, anche i movimenti, a quota 7.389 (+4,2%), mentre aumentano notevolmente le merci trasportate per via aerea, pari a 3.899 tonnellate (+14,9%). Tra le destinazioni preferite dello scorso: Catania, Tirana, Barcellona, Palermo, Parigi, Francoforte, Istanbul, Madrid, Roma Fiumicino e Cagliari.