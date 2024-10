Adani: «L’Inter è imbattibile se centrata. Ma rispetti questa rivale!» (Di martedì 8 ottobre 2024) Adani ritiene L’Inter imbattibile se centrata e concentrata. Ma al contempo, i nerazzurri, sostiene, devono temere un’avversaria. imbattibile IN UN CASO – Lele Adani, su “Viva el Futbol” su Twitch, espone il suo pensiero su Lautaro e L’Inter: «Lautaro Martinez è selvaggio, gioca un calcio da strada con tutte le proprietà che ha. Inzaghi ha sottolineato nel guardare con attenzione lo scorso anno, perché non è scontato ripeterlo. Lo scorso anno grandissimo gioco in Italia, penso che anche L’Inter, che è la più conoscente e collaudata, deve rispettare molto il Napoli di quest’anno. Nelle due aree, se L’Inter è applicata e centrata, è imbattibile in Serie A. Ha un handicap rispetto alla seconda. Confermarsi è più difficile che affermarsi». Inter-news.it - Adani: «L’Inter è imbattibile se centrata. Ma rispetti questa rivale!» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di martedì 8 ottobre 2024)ritienesee con. Ma al contempo, i nerazzurri, sostiene, devono temere un’avversaria.IN UN CASO – Lele, su “Viva el Futbol” su Twitch, espone il suo pensiero su Lautaro e: «Lautaro Martinez è selvaggio, gioca un calcio da strada con tutte le proprietà che ha. Inzaghi ha sottolineato nel guardare con attenzione lo scorso anno, perché non è scontato ripeterlo. Lo scorso anno grandissimo gioco in Italia, penso che anche, che è la più conoscente e collaudata, deve rispettare molto il Napoli di quest’anno. Nelle due aree, seè applicata e, èin Serie A. Ha un handicap rispetto alla seconda. Confermarsi è più difficile che affermarsi».

