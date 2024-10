Ilgiorno.it - "A Silvana confido ciò che non dico neanche a mio marito"

(Di martedì 8 ottobre 2024) L’universo di persone che compone il panorama di Telefono amico di Auser Monza e Brianza è puntellato di storie che non hanno nulla di scontato. Maria, ottantenne di Nova Milanese, vive la chiamata che riceve ogni settimana dalla volontaria"come un momento in cui scaricare la tensione". "Lei tira fuori il peggio di me – spiega meglio –, quello che non voglio dire nemmeno a mia, lei riesce a farmelo dire. Ha la voce di una mamma di famiglia, si sente che è una persona che lo fa con il cuore. E lei ha la stessa opinione di me". Da sfogare Maria ha molto, la sua condizione di salute non le permette né di guidare né di camminare in autonomia e liberamente. Ha dovuto abbandonare anche la passione del cucito. A 58 anni ha avuto un aneurisma cerebrale che col tempo le ha procurato una forma di epilessia, che ha avuto un aggravamento a marzo 2020, in pieno periodo Covid.