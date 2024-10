“A scuola spesso i prof mi cacciavano dall’aula anche solo per una battuta. Non sono stata una studentessa modello”: la confessione di Fiorella Mannoia (Di martedì 8 ottobre 2024) Fiorella Mannoia è una delle protagoniste, oggi in seconda serata su Rai 2 , di “Fisica dell’Amore”, condotto da Vincenzo Schettini. La cantante, ricordando i suoi trascorsi scolastici, ha ammesso: “Non sono mai stata una studentessa modello. In classe sono stata molto burlona. Non ho mai resistito alla battuta. Per cui c’erano professori che non le apprezzavano e stavo sempre fuori. Alla mia battuta, mi sbattevano fuori. anche perché, veramente, un po’ erano anche esasperati da queste battute continue che facevo”. “C’erano alcuni professori – ha proseguito – che invece ridevano anche loro a crepapelle, per cui dipende da chi hai davanti. Io ho sempre augurato, a tutti gli studenti, di avere almeno un professore che ti cambia la vita, perché ce n’è sempre uno che ti cambia la vita. Per me c’è stato. Avevo una professoressa di italiano, lettere, filosofia, che mi dispiaceva deludere. Ilfattoquotidiano.it - “A scuola spesso i prof mi cacciavano dall’aula anche solo per una battuta. Non sono stata una studentessa modello”: la confessione di Fiorella Mannoia Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 8 ottobre 2024)è una delle protagoniste, oggi in seconda serata su Rai 2 , di “Fisica dell’Amore”, condotto da Vincenzo Schettini. La cantante, ricordando i suoi trascorsi scolastici, ha ammesso: “Nonmaiuna. In classemolto burlona. Non ho mai resistito alla. Per cui c’eranoessori che non le apprezzavano e stavo sempre fuori. Alla mia, mi sbattevano fuori.perché, veramente, un po’ eranoesasperati da queste battute continue che facevo”. “C’erano alcuniessori – ha proseguito – che invece ridevanoloro a crepapelle, per cui dipende da chi hai davanti. Io ho sempre augurato, a tutti gli studenti, di avere almeno unessore che ti cambia la vita, perché ce n’è sempre uno che ti cambia la vita. Per me c’è stato. Avevo unaessoressa di italiano, lettere, filosofia, che mi dispiaceva deludere.

