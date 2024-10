WhatsApp, arriva l'aggiornamento e compare l'intelligenza artificiale per le chat (Di lunedì 7 ottobre 2024) L'app si aggiorna introducendo interessanti novità per favorire le interazioni tra i contatti e arriva anche il chatbot di Microsoft basato sull'intelligenza artificiale Vanityfair.it - WhatsApp, arriva l'aggiornamento e compare l'intelligenza artificiale per le chat Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) L'app si aggiorna introducendo interessanti novità per favorire le interazioni tra i contatti eanche ilbot di Microsoft basato sull'

All'ospedale arrivano le nuove diagnostiche per immagini con l'inteligenza artificiale - I vantaggi sono presto detti: ottenimento di immagini di altissima qualità, miglioramento dell’accuratezza diagnostica, riduzione dei tempi di preparazione e centraggio del paziente, sensibile riduzione della dose radiante assorbita, maggior comfort. Sono le nuove diagnostiche per immagini di... (Padovaoggi.it)

Apple lancia iPhone 16 : l’Intelligenza Artificiale arriva sullo smartphone… ma non in Italia - Apple ha infatti deciso di concentrarsi quasi unicamente sul software, ma si è dovuta scontrare con il “muro” dell’Unione Europea: tante delle grandi novità in arrivo su iOS 18 per i nuovi iPhone potrebbero non debuttare mai nel Vecchio Mondo. Il 9 settembre, Apple ha svelato gli iPhone 16, i suoi ... (Ecodibergamo.it)

Arriva OpenAI o1 : l'Intelligenza artificiale che ragiona prima di rispondere - Ma le capacità di o1 non si fermano qui. Questo salto di qualità dimostra la potenza del nuovo approccio al ragionamento artificiale. Il modello ha dimostrato di eccellere anche in: Programmazione competitiva: raggiungendo l'89° percentile su Codeforces, un sito di programmazione dove ci si ... (Quotidiano.net)