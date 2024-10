Ucei | futuro incertosale antisemitismo

Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) 15.36 Le Comunità ebraiche in Italia sono qui per esprimere "il dolore lancinante di quel giorno e il cordoglio per le vittime.Per condividere timori e ansia per ilche accompagnano questi durissimi mesi".Così Noemi Di Segni() in ricordo del 7/10 alla Sinagoga,Roma. "incerto per un'intera regione, di cui seguiamo gli sviluppi dai diverfronti,e per l'Europa e l'Italia in cui viviamo immersi in un faticoso confronto con un crescentemultiforme, portando sulle spalle quello i secoli e secoli", ha sottolineato.