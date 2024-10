Trova un portafoglio con 1800 euro e li restituisce in Questura. E' accaduto a Caltanissetta (Di lunedì 7 ottobre 2024) Trova un portafoglio con 1.800 euro e lo consegna in Questura . E’ successo a Caltanissetta , dove un uomo di 50 anni, mentre si Trovava a passare nelle vicinanze di un’attività commerciale, ha Trovato un portafoglio per strada. All’interno erano contenute banconote per 1.800 euro, assegni e documenti personali. A quel punto il cinquantenne si è recato in Questura affinché il portafoglio venisse Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di lunedì 7 ottobre 2024)uncon 1.800e lo consegna in. E’ successo a, dove un uomo di 50 anni, mentre siva a passare nelle vicinanze di un’attività commerciale, hato unper strada. All’interno erano contenute banconote per 1.800, assegni e documenti personali. A quel punto il cinquantenne si è recato inaffinché ilvenisse

