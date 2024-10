Travolto da un mezzo meccanico: morto operaio nel porto (Di lunedì 7 ottobre 2024) Un lavoratore della Magazzini Generali Spa, Antonio Nazzaro, di 60 anni, è morto all'interno del porto commerciale cittadino, Travolto da un mezzo meccanico. Il fatto è avvenuto questa mattina tra le 12 e le 12.30. A dare la notizia, in una nota, la segreteria Filt Cgil Napoli e Campania. "Siamo Napolitoday.it - Travolto da un mezzo meccanico: morto operaio nel porto Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Un lavoratore della Magazzini Generali Spa, Antonio Nazzaro, di 60 anni, èall'interno delcommerciale cittadino,da un. Il fatto è avvenuto questa mattina tra le 12 e le 12.30. A dare la notizia, in una nota, la segreteria Filt Cgil Napoli e Campania. "Siamo

Incidenti lavoro - travolto da mezzo meccanico : morto operaio a Napoli - A darne notizia è la segreteria della Filt Cgil Napoli e Campania. Occorre intervenire maggiormente con la prevenzione, il rispetto delle regole, con una maggiore formazione, adeguati strumenti tecnologici e soprattutto con una cultura della sicurezza che va messa al primo posto, per evitare che ...

