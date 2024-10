Torna Goal Show | alla corte di Rivieccio il martedì sera su Canale 8 giornalisti ex allenatori e tifosi Vip

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024)”, la trasmissione sportiva più longeva della Tv in Campania, giunta17esima edizione e cambia “casa”. Da quest’anno, il programma condotto dall’istrionico Gino, va in onda ogni, dalle 21 su8, confermando la squadra degli opinionisti, ai quali si aggiungono “nuovi acquisti” e incursioni inaspettate. Con Antonio Corbo, graffiante firma di Repubblica e autentico maestro del giornalismo, i collegamenti da Milano con Sandro Sabatini di Mediaset e Maurizio Compagnoni di Sky. Nel parterre la new entry, Alessandra Vaccaro, voce già cara aiper i programmi condotti su Radio Kiss Kiss Napoli e lo “storico” direttore, Pier Paolo Petino. Accanto ai, una nutrita truppa di tecnici, capitanata dall’ex allenatore della Nazionale e del primo Napoli di De Laurentiis, Gian Piero Ventura.