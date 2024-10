Torino, tegola Zapata: lesione del crociato e del menisco, stagione finita (Di lunedì 7 ottobre 2024) La diagnosi è stata la peggiore possibile per Duvan Zapata, attaccante del Torino che si è infortunato nel match di Serie A contro l’Inter. Come si legge in una nota ufficiale del club, “gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto Duvan Zapata, uscito anzitempo dal campo nella gara contro l’Inter, hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore, del menisco mediale e del menisco laterale“. L’attaccante colombiano si è fatto male all’80’ ed ha lasciato il campo in lacrime e in barella. “Tutto il Torino Football Club abbraccia affettuosamente Duvan con l’augurio di rivederlo al più presto protagonista in campo con la maglia granata” conclude il comunicato. Torino, tegola Zapata: lesione del crociato e del menisco, stagione finita SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) La diagnosi è stata la peggiore possibile per Duvan, attaccante delche si è infortunato nel match di Serie A contro l’Inter. Come si legge in una nota ufficiale del club, “gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto Duvan, uscito anzitempo dal campo nella gara contro l’Inter, hanno evidenziato unadel legamentoanteriore, delmediale e dellaterale“. L’attaccante colombiano si è fatto male all’80’ ed ha lasciato il campo in lacrime e in barella. “Tutto ilFootball Club abbraccia affettuosamente Duvan con l’augurio di rivederlo al più presto protagonista in campo con la maglia granata” conclude il comunicato.dele delSportFace.

