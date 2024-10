Teocoli-Celentano nuovo botta e risposta | cosa è successo

Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com

(Di lunedì 7 ottobre 2024) (Adnkronos) –capitolo deltra i vecchi amici Adrianoe Teo. Dopo che il ‘Molleggiato’ ha risposto sui social all’accusa del comico di essere “scomparso”,oggi torna sulla vicenda con un’intervista in cui esprime il suo sconcerto per l’allontanamento dell’amico. Ma andiamo con ordine., in una puntata di Tintoria di qualche settimana fa era andato giù duro contro: “Adriano era il mio idolo, era un amico poi da cinque anni è finito tutto. Lui è scomparso, non risponde al telefono, non parla più con nessuno, forse è morto”. Venerdì la replica del ‘Molleggiato’: “Ciao Teo, ma cos’è questa storia? Ho letto sui giornali che tu soffri perché è da 5 anni che io non rispondo alle tue telefonate, ma se io non rispondo è perché ti voglio BENE! Come fai a non capirlo?”, scrivesui social.