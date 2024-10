Scompare mentre cerca funghi, momenti di apprensione per un pensionato (Di lunedì 7 ottobre 2024) Si è perso mentre raccoglieva funghi nei boschi che circondano l'abbazia di Montecassino. Un settantenne residente a Cassino viene attivamente ricercato dai Vigili del Fuoco anche attraverso l'utilizzo di un elicottero. Le prime informazioni trapelate riferiscono del pensionato che uscito in Frosinonetoday.it - Scompare mentre cerca funghi, momenti di apprensione per un pensionato Leggi tutta la notizia su Frosinonetoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Si è persoraccoglievanei boschi che circondano l'abbazia di Montecassino. Un settantenne residente a Cassino viene attivamente rito dai Vigili del Fuoco anche attraverso l'utilizzo di un elicottero. Le prime informazioni trapelate riferiscono delche uscito in

Si perde nei boschi mentre cerca i funghi : attivate le ricerche - La donna stava cercando probabilmente dei funghi. . Allertati e attivati il soccorso alpino della stazione di Omegna e i vigili del fuoco sempre. . Sono iniziate nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 7 ottobre, le ricerche per una signora che si è persa nei boschi fra Gattugno e Casale Corte ... (Novaratoday.it)

Muore a 57 anni mentre va in cerca di funghi : l’uomo è caduto in un dirupo - Un uomo di 57 anni della provincia di Milano è morto mentre andava in cerca di funghi a Chiavari, in provincia di Genova.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Anziano si perde nel bosco mentre cerca funghi : lo salva un cane - Perugia, 5 ottobre 2024 – Una storia a lieto fine, quella che ha per protagonisti un anziano che si era perso nel bosco e un cane abituato a fiutare il pericolo. 30 un uomo di 75 anni è stato salvato a Monte Malbe dai vigili del fuoco, il Soccorso Alpino e il Gruppo cinofili di Ovus Pubblica ... (Lanazione.it)