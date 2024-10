Quotidiano.net - Rav Di Segni, 'organizzazioni cassa di risonanza antisemitismo'

(Di lunedì 7 ottobre 2024) "Quello che è successo il 7 ottobre non è per noi un episodio isolato ma la prosecuzione di una storia in forme nuove ma sempre con lo stesso significato: l'espressione di un odio cieco e insensato e che spesso ci lascia soli. Leinternazionali che dovrebbero essere super partes si sono fatte casse di risonanze dei più biechi pregiudizi antisemiti, usando due pesi e due misure. Deve essere chiaro che non si tratta di difendere gli ebrei, che in questi giorni devono stare attenti e guardarsi le spalle, ma la stessa democrazia". Lo afferma il Rabbino Capo di Roma Riccardo Dinella cerimonia della Comunità ebraica in ricordo del 7 ottobre.